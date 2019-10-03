Пілота літака, який згорів в Росії, звинуватили у загибелі 41 людини. Він стверджує, що не винен



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Внаслідок пожежі на літаку в московському аеропорту «Шереметьєво» загинула 41 людина

Масову загибель пасажирів пілот пояснив тим, що хтось, можливо, в паніці відкрив задні двері в салоні літака

Російський пілот Денис Євдокимов, якому в РФ 2 жовтня пред’явили звинувачення в загибелі через необережність 41 людини під час посадки літака в аеропорту «Шереметьєво» у травні, не визнає свою провину.

Про це повідомляє російське видання Коммерсант.

Пілот пояснив, що під час посадки Sukhoi Superjet 100 поводився «некоректно», не слухаючись бортової ручки управління, або джойстика, що заміняє в літаку штурвал.

Масову загибель пасажирів Євдокимов пояснив тим, що хтось, можливо, в паніці відкрив задні двері в салоні, а так як для евакуації використовувалися інші двері, сильний повітряний потік буквально роздмухав полум'я. Пілот стверджує, що міцний корпус літака міг довго витримувати більшу температуру, давши можливість пасажирам вибратися з нього.

Після слідчих дій, які тривали дві з половиною години, Євдокимова відпустили під підписку про невиїзд.

3 жовтня пілот і його адвокат викликані для ознайомлення з результатами технічних і судово-медичних експертиз. Сам захист попросив провести додаткову експертизу конструкції вузла кріплення шасі. Справа в тому, що саме вони, замість того щоб безпечно відломитися або відлетіти від ударів, пробили паливні баки.

Крім того, пілот розраховує на нові перевірки матеріалів салону літака на горючість та справність електродистанційних систем управління повітряним судном.

«Підсумковий звіт Міждержавного авіакомітету про причини катастрофи в «Шереметьєво» ще не готовий, а слідство вже зробило свої висновки», - пише видання.

Нагадаємо, 5 травня повітряне судно, що слідувало сполученням Москва-Мурманськ здійснило аварійну посадку на злітно-посадкову смугу аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На момент загоряння на борту перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.