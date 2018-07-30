Біля узбережжя Туреччини перекинувся човен: шестеро людей потонули



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Дев'ятьох людей врятувала берегова охорона

Шестеро людей, у тому числі троє дітей, 29 липня загинули біля узбережжя Західної Туреччини.

Про це повідомляє Reuters.

Дев'ятьох людей врятувала берегова охорона. Човен перевозив приблизно 16 пасажирів.

Передбачається, що човен прямував до грецького острова Лесбос.

За даними статистики берегової охорони, з січня по липень цього року загинуло щонайменше 54 нелегальних мігранти, які намагаються потрапити до західної Європи з Туреччини.

Раніше повідомлялося, що на Київському морі під час вітрильної регати загинув яхтсмен з Британії.