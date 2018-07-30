На Київському морі під час вітрильної регати загинув яхтсмен з Британії
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65-річний британець був досвідченим спортсменом
Під час вітрильної регати на Київському морі стався трагічний нещасний випадок - загинув яхтсмен з Великобританії.
Як повідомляє ТСН, 65-річний британець, який останнім часом жив у Києві, був досвідченим спортсменом.
Яхти вийшли на водосховище і очікували старту гонки. Чоловік упав на борту. Поки невідомо, послизнувся він чи йому стало зле. Колеги з команди почали проводити реанімацію і спершу зуміли відкачати чоловіка. Він почав дихати.
До порятунку приєднався лікар, який супроводжував змагання. Приїхала швидка допомога, але яхтсмен знову знепритомнів. Причину смерті встановлює поліція.
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