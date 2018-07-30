На Київському морі під час вітрильної регати загинув яхтсмен з Британії



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Скріншот з відео Медикам не вдалося врятувати яхтсмена

65-річний британець був досвідченим спортсменом

Під час вітрильної регати на Київському морі стався трагічний нещасний випадок - загинув яхтсмен з Великобританії.

Як повідомляє ТСН, 65-річний британець, який останнім часом жив у Києві, був досвідченим спортсменом.

Яхти вийшли на водосховище і очікували старту гонки. Чоловік упав на борту. Поки невідомо, послизнувся він чи йому стало зле. Колеги з команди почали проводити реанімацію і спершу зуміли відкачати чоловіка. Він почав дихати.

До порятунку приєднався лікар, який супроводжував змагання. Приїхала швидка допомога, але яхтсмен знову знепритомнів. Причину смерті встановлює поліція.

Раніше «Главком» інформував, що 53-річна австралійка, яхтовий шкіпер Венді Так стала першою жінкою у світі, яка перемогла в навколосвітній парусній регаті тривалістю майже рік.