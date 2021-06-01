Дослідження землетрусів: біля Японії розрили величезну свердловину

Вчені прагнуть з'ясувати, наскільки частими й масштабними були землетруси у регіоні

Біля берегів Японії вчені пробурили найглибшу у світі океанську свердловину, аби ретельно досліджувати землетруси. Про це інформує американський журнал Vice.

Вона розташована нижче рівня моря, ніж свердловина Маріанської западини. Свердловина з’явилася в Тихому океані недалеко від епіцентру землетрусу Тохоку, який стався у 2011 році та призвів до катастрофи на атомній електростанції «Фукусіма-1».

Отвір пробурили на глибині понад 26 322 футів нижче рівня моря (понад 8023 м) зі швидкістю 1,1 м/с.

Японський вчений Нобухіса Егуті розповів про свій задум: «Під час землетрусів шматочки землі падають в океан і осідають на морському дні. І вони продовжують накопичуватися, тому ми прагнули проникнути на цю глибину», – сказав він.

Бурова установка витягла зразок керна довжиною 37,75 метра. Дослідники розраховують за допомогою нього дізнатися про землетруси, які відбувалися в минулому. Це допоможе в розвитку підводної геліосейсмології – науки, яка збирає дані про рухи земних порід з доісторичних часів.

Результати експедиції, як очікує Егуті, з’являться восени. Вони, ймовірно, дозволять дізнатися, наскільки частими й масштабними були землетруси у регіоні.

«У нас ніколи не було таких знань в історії людства», – додав учений.

Попередній рекорд було встановлено майже 50 років тому в Маріанській западині, коли бригада бурового судна Glomar Challenger взяла зразки на глибинах, що сягають 7 034 м і 7 029 м.

Додамо, що нещодавно в Сент-Вінсент вивергався вулкан Ла Суфрієр. Влада закликала жителів навколишніх населених пунктів евакуюватися.