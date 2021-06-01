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    Дослідження землетрусів: біля Японії розрили величезну свердловину

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    Вчені хочуть дослідити рухи земних порід з доісторичних часів - Дослідження землетрусів: біля Японії розрили величезну свердловину
    Вчені хочуть дослідити рухи земних порід з доісторичних часів
    Фото з відкритих джерел

    Вчені прагнуть з'ясувати, наскільки частими й масштабними були землетруси у регіоні

    Біля берегів Японії вчені пробурили найглибшу у світі океанську свердловину, аби ретельно досліджувати землетруси. Про це інформує американський журнал Vice.

    Вона розташована нижче рівня моря, ніж свердловина Маріанської западини. Свердловина з’явилася в Тихому океані недалеко від епіцентру землетрусу Тохоку, який стався у 2011 році та призвів до катастрофи на атомній електростанції «Фукусіма-1».

    Отвір пробурили на глибині понад 26 322 футів нижче рівня моря (понад 8023 м) зі швидкістю 1,1 м/с.

    Японський вчений Нобухіса Егуті розповів про свій задум: «Під час землетрусів шматочки землі падають в океан і осідають на морському дні. І вони продовжують накопичуватися, тому ми прагнули проникнути на цю глибину», – сказав він.

    Бурова установка витягла зразок керна довжиною 37,75 метра. Дослідники розраховують за допомогою нього дізнатися про землетруси, які відбувалися в минулому. Це допоможе в розвитку підводної геліосейсмології – науки, яка збирає дані про рухи земних порід з доісторичних часів.

    Результати експедиції, як очікує Егуті, з’являться восени. Вони, ймовірно, дозволять дізнатися, наскільки частими й масштабними були землетруси у регіоні.

    «У нас ніколи не було таких знань в історії людства», – додав учений.

    Попередній рекорд було встановлено майже 50 років тому в Маріанській западині, коли бригада бурового судна Glomar Challenger взяла зразки на глибинах, що сягають 7 034 м і 7 029 м.

    Додамо, що нещодавно в Сент-Вінсент вивергався вулкан Ла Суфрієр. Влада закликала жителів навколишніх населених пунктів евакуюватися.

    Теги: Японія землетрус море
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    Дослідження землетрусів: біля Японії розрили величезну свердловину