На Карибах почалося виверження вулкана: видовищне відео

У п'ятницю, 9 квітня, в Сент-Вінсент почав вивергатися вулкан Ла Суфрієр. Влада закликала жителів навколишніх населених пунктів евакуюватися.

Про це повідомляє Національна організація з надзвичайних ситуацій Сент-Вінсенту і Гренадини.

Так, у грудні 2020 року вулкан почав виявляти вулканічну активність. Хоча до того він спав протягом кількох десятиліть. Цього тижня він став ще активнішим.

Державна служба попередила про можливу евакуацію мешканців громад, розташованих поблизу вулкана, ще 7 квітня. Тоді в регіоні спостерігалися землетруси.

Посадові особи управління надзвичайними ситуаціями оголосили червоний рівень небезпеки після того, як учені спостерігали підземні поштовхи на єдиному діючому вулкані острова, що вказувало на підвищений ризик виверження, оскільки магма руйнувала скелі і рухалася до поверхні.

Зрештою 9 квітня приблизно о 9:00 за місцевим часом розпочалося виверження.

Our family in #SaintVincent going through it right now. The volcano there is erupting and the people are being evacuated pic.twitter.com/Qdfp4QRaQD