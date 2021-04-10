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    На Карибах почалося виверження вулкана: видовищне відео

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    На карибському острові почалося виверження вулкана - На Карибах почалося виверження вулкана: видовищне відео
    На карибському острові почалося виверження вулкана

    Шлейфи попелу вже сягнули 6 кілометрів

    У п'ятницю, 9 квітня, в Сент-Вінсент почав вивергатися вулкан Ла Суфрієр. Влада закликала жителів навколишніх населених пунктів евакуюватися.

    Про це повідомляє Національна організація з надзвичайних ситуацій Сент-Вінсенту і Гренадини.

    Так, у грудні 2020 року вулкан почав виявляти вулканічну активність. Хоча до того він спав протягом кількох десятиліть. Цього тижня він став ще активнішим.

    Державна служба попередила про можливу евакуацію мешканців громад, розташованих поблизу вулкана, ще 7 квітня. Тоді в регіоні спостерігалися землетруси.

    Посадові особи управління надзвичайними ситуаціями оголосили червоний рівень небезпеки після того, як учені спостерігали підземні поштовхи на єдиному діючому вулкані острова, що вказувало на підвищений ризик виверження, оскільки магма руйнувала скелі і рухалася до поверхні.

    Зрештою 9 квітня приблизно о 9:00 за місцевим часом розпочалося виверження.

    Шлейфи попелу вже сягнули 6 кілометрів. Усіх евакуйованих людей розмістили у безпечніших районах острова, а декого відправили на круїзні лайнери.

    За словами директора Центру сейсмічних досліджень Університету Вест-Індії Ерусцилла Джозефа, в постраждалих районах проживає від 5 до 6 тисяч осіб.

    Зазначимо, що Сент-Вінсент і Гренадіни, населення яких складає трохи понад 100 тисяч осіб, не піддавалися вулканічної активності з 1979 року.

    Теги: вулкан Twitter влада
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