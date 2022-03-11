BlaBlaCar йде з Росії

Користувачі BlaBlaCar уже допомогли 80 тис. українцям дістатися до більш безпечного місця

Французький сервіс для поїздок BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в Росії. Про це пише Forbes з посиланням на представників компанії.

Зазначається, що компанія адаптувала свою платформу для водіїв-волонтерів та біженців.

«BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в Росії через війну і санкції ЄС. Компанія більше не буде інвестувати в Росію та розвивати її ринок. Російський сервіс BlaBlaCar був неприбутковим. Щоб захистити понад 100 російських співробітників, BlaBlaCar залишить платформу в поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії», – ідеться в повідомленні.

Водночас для 85 співробітників з України BlaBlaCar пропонує фінансову, матеріально-технічну та психологічну підтримку, а також допомагає їм переїхати в безпечніші місця.

«Також компанія адаптувала свою карпулінгову платформу для водіїв-волонтерів та біженців. В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії можуть пропонувати безкоштовні поїздки на BlaBlaCar і брати стільки пасажирів, скільки зможуть. Користувачі BlaBlaCar уже допомогли 80 тис. українцям дістатися до більш безпечного місця», – пише Forbes.

У Західній Європі автобуси BlaBlaCar, що сполучають найбільші міста в девʼятьох країнах, безкоштовні для українських біженців.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.