Президент пропонує Раді скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів



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Фото: Укрінформ

Згідно з чинним законодавством, до Верховного суду входять судді в кількості не більше 200 осіб

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зменшити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів.

Про це йдеться в законопроєкті Зеленського №1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління», зареєстрованому в Раді 29 серпня.

Відповідно до законопроєкту, до складу Верховного суду входять судді в кількості не більше 100 осіб.

Згідно з чинним законодавством, до Верховного суду входять судді в кількості не більше 200 осіб.

Як повідомлялось, ексголова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк виступає за зменшення кількості суддів Верховного суду до 20 осіб.