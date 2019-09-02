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    Президент пропонує Раді скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів

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    Президент пропонує Раді скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів
    Фото: Укрінформ

    Згідно з чинним законодавством, до Верховного суду входять судді в кількості не більше 200 осіб

    Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зменшити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів. 

    Про це йдеться в законопроєкті Зеленського №1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління», зареєстрованому в Раді 29 серпня.

    Відповідно до законопроєкту, до складу Верховного суду входять судді в кількості не більше 100 осіб.

    Згідно з чинним законодавством, до Верховного суду входять судді в кількості не більше 200 осіб.

    Як повідомлялось, ексголова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк виступає за зменшення кількості суддів Верховного суду до 20 осіб.

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