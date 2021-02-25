Нацрада призначила ще дві перевірки каналу «Наш» через ознаки мови ворожнечі

Перевірки стосується трансляції брифінгу народного депутата Вадима Рабіновича та показу марафону за участі нардепа Євгена Балицького

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу «Наш» через трансляцію програм з ознаками мови ворожнечі. Таке рішення регулятор прийняв на засіданні 25 лютого. Про це йдеться на сайті «Детектор медіа».

Перша перевірка стосувалась ефіру 3 лютого, коли канал «Наш» транслював брифінг народного депутата «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Рабіновича щодо санкцій стосовно Тараса Козака.

«Думаю, що це публічна та резонансна справа. Не повторюватиму скільки разів вживалось слово фашизм тощо. Це був прямий ефір. Але ведучі не спростували та не забезпечити надання глядачам достовірної та повної інформації. А також не вжили жодних дій, щоб зупинити риторику, яка має ознаки мови ворожнечі», – зазначив член Нацради Максим Онопрієнко.

Друга перевірка призначена через те, що в ефірі 4 лютого під час трансляції марафону за участю нардепа Євгена Балицького, регулятор також зафіксував ознаки тих самих порушень.

«Окрім цього було зафіксовано використання плашки з текстом, яка містить терміни «фашист», «нацист» щодо лідера громадської організації «С14» Євгена Карася. Ця організація не визнається такою, а поширення інформації ЗМІ без надання доказів та підтверджень є негативною, образливою та такою, що виходить за межі допустимої критики», – зазначив Онопрієнко.

За його словами, ведучі каналу «Наш» під час ефіру не робили спроб припинити порушення гостем програми. Також не було надано підтвердження інформації у плашці програми та забезпечення альтернативної точки зору. Окрім цього член Нацради звернув увагу, що ця програма транслювалась на каналі повторно у запису, однак жодних змін у неї не було внесено.

«Ми бачимо систематичність ознак тих самих порушень», – резюмував Максим Онопрієнко.

А голова Нацради Ольга Герасим’юк додала: «Я ставлюсь відсторонено до розмов до закриття чи не закриття каналу «Наш». Але хочу щоб звернули увагу на те, що відбувається в ефірі».

Перевірки пройдуть упродовж березня. Регулятор зобов’язав канал надати матеріали необхідні для перевірки та письмові пояснення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

Зеленський назвав блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK боротьбою за правду. За його словами, ці канали фінансувалися Російською Федерацією та займалися пропагандою.

Рішення РНБО про накладання санкцій на Тараса Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.