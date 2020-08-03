Польща оштрафувала «Газпром» на 57 млн доларів



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Газпрому не вдалося заблокувати розслідування

«Газпром» саботував розслідування антимонопольного регулятора UOKiK

Польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував російський «Газпром» за відмову брати участь в розслідуванні щодо газопроводу «Північний потік 2». Про це повідомляється на сайті відомства.

Сума штрафу становить 57 млн доларів або 213 млн злотих. Штраф стосується розслідування щодо консорціума, який фінансує газопровід «Північний потік 2» без згоди регулятора UOKiK.

Крім «Газпрому» звинувачення отримали компанії Engie (Швейцарія), Uniper, OMV, Shell і Wintershall Dea (Нідерланди).

«На основі чинних нормативних актів на початку року ми попросили «Газпром» надати нам договори, укладені його дочірньою компанією з іншими компаніями, що фінансують будівництво «Північного потоку 2». Незважаючи на юридичне зобов’язання співпрацювати з головою UOKiK, компанія не надала цієї інформації, зокрема після початку розгляду справи у травні стосовно з відсутності співпраці, що мала бути попереджувальним сигналом для компанії. Порушення законодавства Польщі – держави-члена Європейського Союзу, загрожує фінансовими санкціями, передбаченими в них. На мою думку, це навмисний вчинок, який мав перешкоджати проведенню розслідування. Тому прийняте рішення призначити «Газпрому» штраф у розмірі майже 213 мільйонів злотих. Це максимальна санкція, передбачена законом за ненадання інформації на на вимогу голови UOKiK, і це еквівалент 50 мільйонів євро», – говорить Томаш Хрустни, президент UOKiK.

За словами Томаша Хрустни, «Газпрому» не вдалося заблокувати розслідування.

Нагадаємо, що проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною 1234 км. Також взимку 2020 року американські політики і експерти неодноразово висловлювали думку, що санкції США, які були запроваджені в кінці грудня минулого року, заблокують будівництво російського газопроводу «Північний потік–2», оскільки російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проект.