Екологи оскаржили у суді дозвіл для «Північного потоку-2»



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Будівництво і експлуатація «Північного потоку-2» – це ставка, спрямована проти досягнення кліматичних цілей, заявили екологи

Німецькі екологи намагаються добитися перегляду заявки на введення газопроводу в експлуатацію

Екологічна організація Deutsche Umwelthilfe подала скаргу на дозвіл на введення в експлуатацію російського газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомляється на сайті організації в середу, 5 серпня, скарга подана у вищий адміністративний суд німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія в Грайфсвальді.

Екологи намагаються добитися перегляду Гірським відомством міста Штральзунд заявки на введення газопроводу в експлуатацію.

За даними організації, під час її первісного вивчення не були враховані «нові наукові відомості про неконтрольовані витоки метану під час видобутку, транспортування і переробки природного газу», акцент у січні 2018 року було зроблено лише на можливості витоків метану виключно в море – з самого трубопроводу.

«Ми впевнені, що «Північний потік-2» на основі актуальних наукових відомостей не був би дозволений. Будівництво і експлуатація «Північного потоку-2» – це ставка, спрямована проти досягнення кліматичних цілей. Зараз необхідно взяти до уваги нові методи вимірювання витоків метану, оскільки вони підтверджують вплив трубопроводу на наш клімат», – заявив керівник відділу DUH з питань енергетики та захисту клімату Костянтин Цергер.

Також організація закликає розглянути дане питання в Європейському суді.

Нагадаємо, ключовий партнер Росії у будівництві Північного потоку-2 відмовився від співпраці.

Як відомо, США радять європейським компаніям не брати участі в «Північному потоці-2».

Зазначимо, на будівництво «Північного потоку-2» в територіальних водах Данії в районі острова Борнхольм припинено за нересту тріски.

Нагадаємо, 23 липня Сенат США переважною більшістю голосів прийняв оборонний бюджет на суму 741 мільярд доларів. Проєкт оборонного бюджету передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку-2». Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки «Північного потоку-2».

Також повідомлялося, що США погрожують німецьким підрядникам «Північного потоку-2».

Разом з тим ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

До слова, Україна і Польща об'єдналися проти «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.