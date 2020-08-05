Санкції працюють. Ключовий партнер Росії у будівництві Північного потоку-2 відмовився від співпраці



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Компанія відмовилася надавати трубоукладальну баржу для добудови російського проєкту, який «став мішенню американських санкцій»

Орендар баржі, здатної завершити «Північний потік-2», відмовився будувати російський трубопровід

Орендар баржі-трубоукладача «Фортуна», яка здатна завершити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2», не бере і не має наміру брати участь в роботах по укладанню газопроводу в Балтійському морі.

Про це повідомляє РБК.

Як пояснив представник орендаря «Фортуни», компанія відмовилася надавати трубоукладальну баржу для добудови російського проєкту, який «став мішенню американських санкцій».

У компанії також пояснили, що вони ніколи не володіли баржею, а орендували її за договором для використання в інших проєктах.

Як відомо, США радять європейським компаніям не брати участі в «Північному потоці-2».

Зазначимо, на будівництво «Північного потоку-2» в територіальних водах Данії в районі острова Борнхольм припинено за нересту тріски.

Нагадаємо, 23 липня Сенат США переважною більшістю голосів прийняв оборонний бюджет на суму 741 мільярд доларів. Проєкт оборонного бюджету передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку-2». Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки «Північного потоку-2».

Також повідомлялося, що США погрожують німецьким підрядникам «Північного потоку-2».

Разом з тим ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

До слова, Україна і Польща об'єдналися проти «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.