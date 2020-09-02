Меркель підтримала завершення будівництва «Північного потоку-2»



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«Північний потік-2» – проєкт магістрального газопроводу (дві труби) з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною 1234 км

Ангела Меркель вважає, що санкції проти газопроводу з боку США є «неправомірними»

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила прагнення уряду ФРН продовжити і завершити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це Меркель сказала під час робочого візиту до Штральзунду, повідомляє телеканал MDR.

Також канцлер Німеччини вважає, що санкції проти газопроводу з боку США є «неправомірними».

«Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними», – заявила Меркель.

Раніше ЗМІ повідомили, що бльшість країн Євросоюзу підписали ноту проти втручання США у будівництво «Північного потоку-2».

Нагадаємо, група з трьох американських сенаторів звернулась до оператора німецького порту Мукран з попередженням про наслідки через допомогу скандальному проєкту «Північний потік-2».

Як відомо, проєкт оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку-2». Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки «Північного потоку-2».

Раніше Євросоюз висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».