Один з кандидатів в очільники партії Меркель запропонував заморозити «Північний потік-2»



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Кандидат в очільники партії ХДС розповів, що раніше він був прихильником завершення будівництва російського газопроводу, попри деякі побоювання, але отруєння Навального змусило його змінити свою позицію

Мерц пояснив свою позицію отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального

Кандидат в очільники партії німецького канцлера «Христинясько-демократичний союз» Фрідріх Мерц запропонував на два роки заморозити будівництво газогону «Північний потік-2». Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Мерц пояснив свою позицію отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Кандидат в очільники партії ХДС розповів, що раніше він був прихильником завершення будівництва російського газопроводу, попри деякі побоювання, але отруєння Навального змусило його змінити свою позицію.

«Після отруєння Навального Європа повинна негайно відреагувати. Пропоную негайно заморозити будівництво на два роки, тобто мораторій. На жаль, Путін розуміє тільки цю мову», - наголосив німецький політик.

До слова, 2 вересня уряд Німеччини заявив про докази отруєння Навального. Німецькі військові знайшли в організмі Навального хімічну речовину з групи «Новачок».

Зазначимо, німецький канцлер Ангела Меркель наполягає на завершенні будівництва «Північного потоку-2».

Раніше ЗМІ повідомили, що бльшість країн Євросоюзу підписали ноту проти втручання США у будівництво «Північного потоку-2».

Нагадаємо, група з трьох американських сенаторів звернулась до оператора німецького порту Мукран з попередженням про наслідки через допомогу скандальному проєкту «Північний потік-2».

Як відомо, проєкт оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку-2». Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки «Північного потоку-2».

Раніше Євросоюз висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».