Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото

Уродженець Нікополя Ігор Кваша став віце-чемпіоном Кубка Московської області з бодібілдингу та культуризму

Уродженець Нікополя Ігор Кваша став віце-чемпіоном Кубка Московської області з бодібілдингу та культуризму, який пройшов в столиці Росії

Наш колишній співвітчизник, який після закінчення металургійного технікуму поїхав в Москву, посів друге місце в категорії понад 90 кг.

У мережі величезний спортсмен, на всі груди якого, вибитий український тризуб, викликав справжній фурор як на сцені, так і в інтернеті.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року у змаганнях з вільної боротьби українець Жан Беленюк заявив, що за тиждень до виїзду на Чемпіонат світу, який з 29 квітня по 7 травня має пройти в російському Каспійську, йому заборонили брати в ньому участь.