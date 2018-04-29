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    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото

    Уродженець Нікополя Ігор Кваша став віце-чемпіоном Кубка Московської області з бодібілдингу та культуризму
    Уродженець Нікополя Ігор Кваша став віце-чемпіоном Кубка Московської області з бодібілдингу та культуризму, який пройшов в столиці Росії Про це повідомляє obozrevatel.com. Наш колишній співвітчизник, який після закінчення металургійного технікуму поїхав в Москву, посів друге місце в категорії понад 90 кг. У мережі величезний
    • Вчора, 07:32
    • Розсилка
    Ігор Кваша став віце-чемпіоном Кубка Московської області з бодібілдингу
    Ігор Кваша став віце-чемпіоном Кубка Московської області з бодібілдингу

    Уродженець Нікополя Ігор Кваша став віце-чемпіоном Кубка Московської області з бодібілдингу та культуризму

    Уродженець Нікополя Ігор Кваша став віце-чемпіоном Кубка Московської області з бодібілдингу та культуризму, який пройшов в столиці Росії

    Про це повідомляє obozrevatel.com.

    Наш колишній співвітчизник, який після закінчення металургійного технікуму поїхав в Москву, посів друге місце в категорії понад 90 кг.

    У мережі величезний спортсмен, на всі груди якого, вибитий український тризуб, викликав справжній фурор як на сцені, так і в інтернеті.

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    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото
    Бодібілдер з українським тризубом викликав фурор на конкурсі в Москві: фото

    Нагадаємо, срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року у змаганнях з вільної боротьби українець Жан Беленюк заявив, що за тиждень до виїзду на Чемпіонат світу, який з 29 квітня по 7 травня має пройти в російському Каспійську, йому заборонили брати в ньому участь.

    Росія спорт чемпіонат світу
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