Жану Беленюку заборонили їхати на чемпіонат Європи з боротьби в Росії

На чемпіонаті Європи в Каспійську виступлять 30 українців

Срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року у змаганнях з вільної боротьби українець Жан Беленюк заявив, що за тиждень до виїзду на Чемпіонат світу, який з 29 квітня по 7 травня має пройти в російському Каспійську, йому заборонили брати в ньому участь. Про це спортсмен написав у своєму Instagram. «На Чемпіонат Європи, який пройде в



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Жан Беленюк. Фото: Федерація боротьби України

На чемпіонаті Європи в Каспійську виступлять 30 українців

Срібний призер Олімпійських Ігор 2016 року у змаганнях з вільної боротьби українець Жан Беленюк заявив, що за тиждень до виїзду на Чемпіонат світу, який з 29 квітня по 7 травня має пройти в російському Каспійську, йому заборонили брати в ньому участь.

Про це спортсмен написав у своєму Instagram.

«На Чемпіонат Європи, який пройде в російському Каспійську, на превеликий жаль, мені їхати заборонили за тиждень до виїзду! Не хочу вдаватися в подробиці, зазначу лише, що ми до останнього боролися за право їхати на ці змагання і, ручаюсь, доклали б всі свої сили, щоб підняти український прапор і на цьому всеєвропейської форумі! Було витрачено масу сил, часу, нервів і здоров'я для того, щоб підготуватися належним чином, але зараз розумію, що все було даремно», – підкреслив борець.

На його переконання, у майбутньому все зміниться, і політична кон'юнктура в тому числі, як це було неодноразово, але ніхто не поверне спортсменам їхню молодість і можливість, будучи молодим і сильним, проявити себе.

«Чесно зізнаюся, незважаючи на те, що посміхаюся на фото, всередині «скребуть кішки», чоловіки повинні вміти часом приховати свої справжні емоції», – додав Жан Беленюк.

Повний склад збірної України на ЧЄ-2018:

Вільна боротьба: Армен Аракелян (до 57 кг), Володимир Бурук (до 61 кг), Титал Джафарян (до 65 кг), Андрій Квятковський (до 70 кг), Василь Михайлов (до 74 кг), Рустам Дудаєв (до 79 кг) , Мраз Джафарян (до 86 кг), Кирило Мєшков (до 92 кг), Муразі Мчедлідзе (до 97 кг), Данило Картавий (до 125 кг).

Греко-римська боротьба: Владислав Коростельов (до 55 кг), Андрій Мартинюк (до 60 кг), Дмитро Добров (до 63 кг), Дмитро Цимбалюк (до 67 кг), Богдан Кабін (до 72 кг), Микола Дараган (до 77 кг), Дмитро Арабаджи (до 82 кг), Степан Шелемех (до 87 кг), Юрій Шкрюба (до 97 кг), Владислав Вороний (до 130 кг).

Жіноча боротьба: Оксана Ливач (до 50 кг), Христина Береза (до 53 кг), Анна Войтова (до 55 кг), Тетяна Кіт (до 57 кг), Олена Кремзер (до 59 кг), Ілона Прокопевнюк (до 62 кг) , Марія Ільчишин (до 65 кг), Єлизавета Тіскарєва (до 68 кг), Анна Тісліченко (72 кг), Ірина Пасічник (до 76 кг).