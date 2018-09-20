Богомолець: МОЗ лобіює закупівлю дорогих закордонних ліків, замість дешевих і якісних українських



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Міністерство за чотири роки не створило власну агенцію з питань закупівлі - нардеп

Міністерство охорони здоров’я активно лобіює інтереси закордонних фармацевтичних компаній та просуває на український ринок дорогі імпортні препарати, замість дешевих вітчизняних. Про це заявила народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець в ефірі каналу «Oboz TV».

«Міністерство сьогодні лобіює входження на український ринок закордонних дорогих препаратів. А ми маємо забезпечити українців якісними та доступними медикаментами, які в тому числі мають вироблятися і в Україні», – зазначила парламентар.

Вона також заявила, що МОЗ за чотири роки не створило власну агенцію з питань закупівлі. Через це 5% від коштів, які виділені державою на ліки, сплачуються міжнародним організаціям, які закуповують медикаменти для України.

«У нас зараз іде захоплення українського ринку не тільки через медикаменти. Іде захоплення української економіки, українського споживача. Те саме і з міжнародними закупівлями. Міністерство не спромоглося створити власну агенцію з питань закупівлі. Ми платимо сьогодні міжнародним організаціям 5% від нашого бюджету, який йде на закупівлю медикаментів. Це 6 млрд гривень тільки за минулий рік! Ще 4 млрд гривень за позаминулий рік. За цей рік – знову 6 млрд гривень. Разом це 16 мільярдів. Порахуйте, скільки це відсотків», – запропонувала народний депутат.

Вона також розкритикувала систему закупівлі медикаментів, якою передбачено постачання ліків лише через півтора року після повної передоплати.

«Ми платимо за те, що міжнародні організації поставляють нам медикаменти через 18 місяців після 100% передоплати. Це державницький підхід? Чи можна говорити про «віртуальну економію»? Якщо людям препарат для лікування онкології потрібен сьогодні, а його привозять через півтора року. Чи має право хтось говорити, що ця економія була на користь людям? Це антинародні кроки, які Міністерство робить абсолютно свідомо», – зазначила Ольга Богомолець.