Богомолець стверджує, що МОЗ намагається приховати закупівлю прострочених медикаментів



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Народний депутат України та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець

За словами нардепа, Міністерство охорони здоров’я регулярно закуповує препарати, термін дії яких вичерпаний

Керівництво Міністерства охорони здоров’я намагається приховати закупівлю прострочених медикаментів. Про це народний депутат України та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець повідомила в ефірі програми «Паралелі» на телеканалі «Правда тут».

«Міністерство охорони здоров’я та персонально прем’єр-міністр Володимир Гройсман відповідальні за те, що підписали дозвіл поставляти ліки через 18 місяців після повної передоплати. Таким чином МОЗ та Кабмін тільки минулого року вивели з країни 6 мільярдів гривень», – заявила парламентар.

За її словами, Міністерство охорони здоров’я регулярно закуповує препарати, термін дії яких вичерпаний, називаючи такий крок «економією бюджетних коштів».

«Наприклад, сьогодні в Охматдиті з 70 заявлених позицій поставлено лише сім. На складах лежать стоси на мільйони гривень – це медикаменти, які вже вичерпали свій термін придатності. Їх зараз намагаються крадькома знищити, щоб потім не спитали – що ж ви закупили? Бо МОЗ кричить: ми зекономили, ми купили дешевше, а насправді воно ж не придатне до використання», – зазначила народний депутат.

Політик розповіла, що тих сміливих лікарів, які заявили про постачання прострочених ліків, масово звільняють.

«Тих лікарів, які дозволили собі сказати: медикаментів немає, те, що ви поставляєте, не відповідає стандартам якості – зараз масово звільняють. Наприклад, з цієї причини почали реорганізацію Центру трансплантації кісткового мозку. Для того щоб вигнати тих, хто не погоджується з політикою МОЗ. Як результат, замість того, щоб розвивати трансплантацію в Україні, людей відправляють за кордон, де ці операції коштують втричі дорожче», – обурилася голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я.

Народний депутат вважає, що МОЗ діє так знахабніло через підтримку міжнародних кредиторів.

«Сьогодні керівництво країни з заплющеними очима покриває одне одного. І всі вони чудово знають про те, що відбувається. Влада мовчить, бо міжнародні кредитори задоволені: кількість лікарень скорочується, лікарів – теж. А про те, що населення поменшало, вони не говорять. Нам потрібно терміново рятувати медицину, доки це ще можливо», – резюмувала Ольга Богомолець.