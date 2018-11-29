Богомолець закликала владу вдосконалити домедичну підготовку населення до воєнного стану



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За словами Ольги Богомолець, наразі в країні недостатньо опрацьовані евакуаційні маршрути лікувальних і освітніх закладів, не проведена ревізія усіх бомбосховищ

Запровадження воєнного стану в десяти областях України не повинно позначитись на наданні медичних послуг населенню. Водночас влада повинна виправити всі помилки, яких було допущено в питаннях цивільної безпеки. Про це народний депутат, голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець написала у своєму блозі на сайті «Українська правда».

За її словами, у соцмережах останніми днями ширяться панічні настрої щодо воєнного стану.

«Як голова парламентського Комітету з питань охорони здоров'я, хочу звернутися до українців та заспокоїти їх: ніяких змін – ні на гірше, ні на краще, на жаль – у цей період нам не варто очікувати», – заявила депутат.

Водночас, за її словами, під час воєнного стану військове командування може встановити особливий режим обігу ліків, у складі яких є наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, а також інші сильнодіючі речовини. Також, у разі необхідності, можливе впровадження нормованого забезпечення населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення. У разі створення військових адміністрацій у прикордонних областях, саме вони будуть здійснювати управління закладами охорони здоров'я.

«Але, наголошую, на отримання медичних послуг лікаря запровадження воєнного стану не має вплинути. При цьому, вважаю, що нинішня складна ситуація – нагода звернути увагу на помилки і обговорити їх», – зазначила Богомолець.

Вона підкреслила, що наразі в країні недостатньо опрацьовані евакуаційні маршрути лікувальних і освітніх закладів, не проведена ревізія усіх бомбосховищ та їх санітарних станів.

Народний депутат також вказала на недосконалість ухваленої в державі Військово-медичної доктрини.

«Ще у 2015 році я наполягала на тому, що ми маємо застосувати комплексний соціально-орієнтований підхід до впровадження цього документа. В умовах війни з Росією ми маємо негайно поновити обов'язкову військову підготовку для всіх медиків. Наші лікарі мусять глибоко знати основи військової медицини. Цього, на жаль, у документі немає», – заявила голова комітету.

Вона акцентувала увагу на необхідності обов'язкової фізичної і військово-медичної підготовки в школах для вчителів та учнів, а також на проведенні навчань для населення з цивільної оборони з елементами військово-медичної підготовки. Депутат висловила переконання, що базовими навичками з домедичної підготовки має володіти кожен українець.

«У критичний момент ми можемо відчути цю стратегічну помилку на собі. Мені вдалося лише частково виправити ситуацію, створивши тренінговий центр для парамедиків у системі МВС, тож кожен поліцейський, пожежний, рятувальник уже найближчим часом володітиме навичками і вміннями з порятунку життя за програмою з медичної підготовки. Однак у межах усієї держави цього однозначно недостатньо. Ми терміново маємо переглянути підхід до важливих питань з підготовки медиків і населення в умовах воєнного стану та просто зараз почати працювати, аби всі вказані прогалини були ліквідовані», – підсумувала Богомолець.