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    Україна та Північна Македонія підписали угоду про безвіз на постійній основі

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    <span>Наталія Задорожнюк і Нікола Димитров підписали 12 липня угоду про безвіз&nbsp;</span> - Україна та Північна Македонія підписали угоду про безвіз на постійній основі
    Наталія Задорожнюк і Нікола Димитров підписали 12 липня угоду про безвіз 

    За словами посла України в Північній Македонії, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку

    Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров підписали угоду про безвизе між державами на постійній основі. Про це повідомляє Задорожнюк у своєму Facebook.

    За її словами, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку.

    «Угода регулює правила і порядок встановлення та застосування безвізового режиму між Північною Македонією та Україною (без будь-яких документів в якості вимоги для в'їзду) і дозволяє громадянам обох країн володіти біометричними паспортами, в'їздом, транзитом і короткотерміновим проживанням. Від 90 до 180 днів без візи», - йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Північної Македонії.

    Очікується, що угода внесе особливий внесок у подальшу інтенсифікацію спільного співробітництва, особливо в економічній сфері, шляхом розвитку ділових зв'язків і контактів між двома державами, а також розвитку туризму.

    12 травня 2019 року в парламенті Республіки Північна Македонія відбулася церемонія інавгурації президента країни Стево Пендаровского.

    Крім того, Рада Європи відклала переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз. 

    Наразі уряд Республіки Північна Македонія створює робочі групи для розробки та затвердження Національної програми щодо переговорів про вступ країни в Євросоюз.

     

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