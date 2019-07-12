Україна та Північна Македонія підписали угоду про безвіз на постійній основі



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Наталія Задорожнюк і Нікола Димитров підписали 12 липня угоду про безвіз

За словами посла України в Північній Македонії, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров підписали угоду про безвизе між державами на постійній основі. Про це повідомляє Задорожнюк у своєму Facebook.

За її словами, більше немає необхідності продовжити чинну угоду щороку.

«Угода регулює правила і порядок встановлення та застосування безвізового режиму між Північною Македонією та Україною (без будь-яких документів в якості вимоги для в'їзду) і дозволяє громадянам обох країн володіти біометричними паспортами, в'їздом, транзитом і короткотерміновим проживанням. Від 90 до 180 днів без візи», - йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Північної Македонії.

Очікується, що угода внесе особливий внесок у подальшу інтенсифікацію спільного співробітництва, особливо в економічній сфері, шляхом розвитку ділових зв'язків і контактів між двома державами, а також розвитку туризму.

12 травня 2019 року в парламенті Республіки Північна Македонія відбулася церемонія інавгурації президента країни Стево Пендаровского.

Крім того, Рада Європи відклала переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз.

Наразі уряд Республіки Північна Македонія створює робочі групи для розробки та затвердження Національної програми щодо переговорів про вступ країни в Євросоюз.