Болтон відвідає Білорусь наступного тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джон Болтон

Це перший візит представника США такого рангу в країну за останні 19 років

Радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джон Болтон цього тижня відвідає Білорусь.

Про це повідомляють колишні і діючі чиновники американського уряду, пише Foreign Policy.

Подробиці візиту не розголошуються.

Видання зазначає, що Болтон стане найбільш високопоставленим представником США, який відвідає країну за останні 19 років і ця поїздка може «розгнівати Кремль«.

Крім візиту Болтона, джерела повідомляють також про приїзд наступного місяця в Білорусь заступника держсекретаря США з політичних питань Девіда Гейла, який повинен обговорити розширення американської дипломатичної присутності в країні, зокрема можливий обмін послами.

У Білорусі немає американського посла з 2008 року, коли вона відкликала свого посла зі США для консультацій на тлі запроваджених проти неї санкцій, посол США пізніше також залишила Мінськ, а американській стороні рекомендували скоротити кількість працівників дипломатичної місії.