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    Болтон відвідає Білорусь наступного тижня

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    <span>Джон Болтон</span> - Болтон відвідає Білорусь наступного тижня
    Джон Болтон

    Це перший візит представника США такого рангу в країну за останні 19 років

    Радник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Джон Болтон цього тижня відвідає Білорусь.

    Про це повідомляють колишні і діючі чиновники американського уряду, пише Foreign Policy.

    Подробиці візиту не розголошуються.

    Видання зазначає, що Болтон стане найбільш високопоставленим представником США, який відвідає країну за останні 19 років і ця поїздка може «розгнівати Кремль«.

    Крім візиту Болтона, джерела повідомляють також про приїзд наступного місяця в Білорусь заступника держсекретаря США з політичних питань Девіда Гейла, який повинен обговорити розширення американської дипломатичної присутності в країні, зокрема можливий обмін послами.

    У Білорусі немає американського посла з 2008 року, коли вона відкликала свого посла зі США для консультацій на тлі запроваджених проти неї санкцій, посол США пізніше також залишила Мінськ, а американській стороні рекомендували скоротити кількість працівників дипломатичної місії.

    Білорусь США посол
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