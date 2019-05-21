Мадуро пропонує провести у Венесуелі дострокові парламентські вибори



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У Венесуелі чергові вибори до парламенту мають відбутись наприкінці 2020 року

Дату виборів до Національної асамблеї Мадуро не назвав

Голова Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори в Національну асамблею - парламент країни, що зараз контролюється опозицією. Про це повідомляє DW.

«Давайте приймемо виклик провести вибори до Національної асамблеї, щоб показати, хто саме користується підтримкою народу», - написав він у Twitter.

Invito a las oposiciones de Venezuela a legitimar el Poder Legislativo. Aceptemos el reto de ir a unas elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para que, con votos, demostremos quien cuenta con el respaldo del pueblo. Ese es el camino; la paz y la democracia. pic.twitter.com/zysXHBsefh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 мая 2019 г.

Зазначається, що чергові вибори до парламенту мають відбутись наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, 22 січня у Венесуелі почалися масові акції протесту після того, як Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни.

США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританії, а також чимало країн Латинської Америки й Організація американських держав - загалом понад 50 країн - визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни.

Натомість уряд Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та декілька інших країн. На початку травня Гуайдо спробував заручитися підтримкою військових для повалення уряду Мадуро, однак останньому вдалося зберегти контроль над армією.