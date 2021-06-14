Борги за газ та нові податки. Що розгляне Верховна Рада на цьому тижні

Не виключено, що цього тижня, у четвер може відбутись позачергове засідання, яке ініціюватиме президент Зеленський.

Деолігархізація, податкова амністія капіталів, врегулювання заборгованості за природний газ, судова реформа та багато інших важливих ініціатив розгляне Верховна Рада цього пленарного тижня. Про це повідомив голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко під час Погоджувальної ради парламентських фракцій та груп.

«Цього тижня ми завершуємо нашу обіцянку щодо податкової амністії (№5153). Основна маса з цих законопроєктів буде проголосована у вівторок. Адже реформа має запрацювати з 1 вересня. Люди повинні отримати амністію капіталів, зі свого боку додавши до економіки важливі внутрішні ресурси», – сказав голова партії.

Також «Слуга Народу» підтримує голосування за законопроєкт №3508-д, який впорядковує питання заборгованості за природний газ та транспортування.

«Взагалі ідея закону та врегулювання цього питання беруть початок відтоді, коли був підписаний меморандум між урядом та Асоціацією міст України. Це перший крок на шляху до врегулювання проблеми. Документ буде доопрацьований до другого читання, враховуючи побажання міст. Тож ми вийдемо на ту редакцію, яка працюватиме для українського енергетичного ринку та місцевого самоврядування», – зауважив Олександр Корнієнко.

Окрім того, серед важливих законопроєктів – ініціативи, що допоможуть дійти згоди з міжнародними партнерами для отримання додаткової фінансової підтримки. Йдеться про законопроєкти, пов’язані з судовою реформою – ВРП/ВККС, а також зміни до закону про Національне антикорупційне бюро, важливі ініціативи щодо зміцнення інституційної спроможності банківського сектору. Більшість із цих документів ще проходять комітети, але вони мають бути пріоритетними.

Не виключено, що цього тижня, у четвер може відбутись позачергове засідання, яке ініціюватиме президент Володимир Зеленський. На ньому можуть розглянути оборонні законопроєкти – про національний спротив, про критичну інфраструктуру, з пакета діджиталізації – законопроєкт про пейперлес, а також ще низку ратифікацій, що потребують розгляду.

На годині запитань до уряду цього тижня пропонують заслухати звіт міністра енергетики Германа Галущенка про підготовку до опалювального сезону та щодо поточних питань – ситуація з «Енергоатомом», обшуки в «Нафтогазі», стратегічні плани нового міністра.

Тим часом, президент Володимир Зеленський ветував законопроект №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях. Замглави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив причини.