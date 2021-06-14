Екснардеп Чорновіл розповів, як «слуги» надалі проштовхуватимуть «антимовні закони»

«Ймовірно, що завтра своїх нардепів буде обдзвонювати й особисто Зеленський і тиснути на них з вимогою підписатися й проголосувати»

У понеділок, 14 червня, проукраїнські сили відбили ще одну атаку на державний статус української мови. Проте основна битва ще попереду. Зокрема нардепи спробують протягнути антиукраїнське законодавство 15 червня, про це на сторінці в Facebook написав екснардеп Тарас Чорновіл.

«Голова профільного комітету Потураєв спробував з порушенням Регламенту провести засідання й протягнути підтримку законопроєкту, яким нівелюється одна з основних норм закону «Про державну мову», – написав Чорновіл.

За словами нардепа, вони спробували через законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення» протягнути доповнення до законів про кінематографію та про телебачення і радіомовлення норми, що лише цими законами, а не мовним законодавством регулюються питання контенту телеканалів та кіновиробництва.

«А в самих цих законах жодних позицій щодо вмісту державною мовою нема. І цілком логічно, що нема, бо базові конституційні положення розкриваються в універсальних законах. Так і стаття Конституції про державну мову має розкриватися в особливому законі саме про статус мови, а не розмиватися в десятках інших законів, де буде ігноруватися конституційна універсальна вимога», – підкреслив Чорновіл.

Депутат розбив ущент протизаконні дії, розповідаючи про суттєві порушення: «Це сумнівна щодо конституційності (за оцінкою мовного омбудсмена Тараса Кременя – антиконституційна) спроба порушити статтю Конституції та шляхи її законодавчої реалізації».

Політик додав: «Слуги та бізнес-клан Зеленського... розраховували на два альтернативні законопроєкти: Бужанського й цього ж самого Потураєва, Кравчук і ще двох, якими хотіли втрутитися в сам закон Про державну мову. Але тоді зусиллями патріотичної частини залу вдалося зірвати цей реванш. І Потураєву наказали адаптувати для цього інший законопроєкт. Вони натикали незаконних правок і хотіли сьогодні їх протягнути на комітеті, а завтра в Раді».

За його словами, Потураєв для цієї злочинної мети спробував заручитися підтримкою певної кількості слухняних нардепів-членів комітету. Але, розуміючи, яка увага буде прикута до цього засідання, вирішили провести комітет у онлайн-режимі.

«Це законно. Але для відкриття засідання необхідно на початку мати кворум членів комітету, які офіційно погодилися брати участь у онлайн засіданні. Потураєв не зміг зібрати достатнього кворуму – хтось побоявся суспільного обурення, а хтось і свідомо саботував злочинне рішення. І тоді Потураєв вирішив фальсифікувати рішення комітету та, імітуючи наявність кворуму, протягнути схвалення», – розповів про процес український політик.

«На жаль, основна битва ще не виграна. Це тільки один бій. На завтра під жорстким тиском Банкової Потураєв буде збирати підписи членів комітету за підтримку цих поправок. Така процедура не узгоджується з усіма вимогами регламенту, але коли Зеленський має на цьому заробити мільйони, а Москва пробитися в наш інформаційний, телевізійний та кінопростір, то ставки занадто високі, щоб думати про законність. Ймовірно, що завтра своїх нардепів буде обдзвонювати й особисто Зеленський і тиснути на них з вимогою підписатися й проголосувати», – підкреслив Тарас Чорновіл.

Він висловив думку, що основні події поки вмілими зусиллями групи депутатів відкладені, але ще не подолані.

Додамо, що чи не єдиним високопосадовцем, який публічно виступає за ревізію закону про мову, є людина, яка мала б за посадою найбільше його захищати. Ідеться про міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, повідомив народний депутат Володимир В’ятрович.

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