Боріс Джонсон висловив своє занепокоєння щодо переговорів із Брюсселем

Очільник МЗС боїться, що вихід із ЄС буде лише на словах

Очільник МЗС Великої Британії Боріс Джонсон в розмовах із своїми друзями висловив своє занепокоєння, що в кінці кінців по результатам переговорів щодо виходу із ЄС Лондон прийме такі умови, що зроблять країну підзвітною Брюсселю. Тим самим це повністю нівелює волевиявлення народу в червні 2016 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.



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Глава МЗС Великої Британії Боріс Джонсон

Очільник МЗС боїться, що вихід із ЄС буде лише на словах

Очільник МЗС Великої Британії Боріс Джонсон в розмовах із своїми друзями висловив своє занепокоєння, що в кінці кінців по результатам переговорів щодо виходу із ЄС Лондон прийме такі умови, що зроблять країну підзвітною Брюсселю. Тим самим це повністю нівелює волевиявлення народу в червні 2016 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана заява в тому числі могла бути спричинена тим, що Тереза Мей, яка під час референдуму голосувала за збереження Великої Британії в ЄС, обіцяє після перехідного дворічного періоду (2019-2021) гарантувати те, що нова угода гарантуватиме безперешкодну торгівлю із континентом. Частина прихильників радикального підходу до Brexit, серед яких і Боріс Джонсон, вважає, що таким чином Велика Британія залишить ЄС лише на словах. При цьому Лондон буде змушений рахуватися із нормами, які будуть встановлювати в Брюсселі.

В той же час речник Терези Мей сьогодні заявив про те, що нинішній уряд націлений на досягнення такої угоди із ЄС, яка буде вигідна всім регіонам Великої Британії. Цю заяву було зроблено на фоні вчорашньої заяви очільниці Шотландії Ніколи Стерджен про те, що вони почнуть власну оцінку Brexit.