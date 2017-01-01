Бойові дії на Донбасі можуть кваліфікувати як міжнародний конфлікт через РФ

Канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду продовжує розглядати заяви про те, що РФ здійснює загальний контроль над збройними групами на Донбасі

Прокуратура Міжнародного кримінального суду може кваліфікувати бойові дії на Донбасі як міжнародний конфлікт, свідчать результати попереднього розслідування подій в Україні. Про це йдеться у щорічній доповіді прокурора МКС Фати Бенсуди. «Канцелярія прокурора продовжує розглядати заяви про те, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Канцелярія прокурора Міжнародного кримінального суду продовжує розглядати заяви про те, що РФ здійснює загальний контроль над збройними групами на Донбасі

Прокуратура Міжнародного кримінального суду може кваліфікувати бойові дії на Донбасі як міжнародний конфлікт, свідчать результати попереднього розслідування подій в Україні.

Про це йдеться у щорічній доповіді прокурора МКС Фати Бенсуди.

«Канцелярія прокурора продовжує розглядати заяви про те, що Російська Федерація здійснювала і здійснює загальний контроль над збройними групами на сході України, щоб встановити, чи можна розглядати цей збройний конфлікт… як по суті міжнародний конфлікт», — пише прокурор.

Зазначається, що факт існування подібного конфлікту передбачає застосування статей Римського статуту, що стосуються збройних конфліктів міжнародного характеру.

У доповіді йдеться про події Революції Гідності, анексії Криму і початку агресії РФ проти України на Сході, а також — про ймовірні злочини на окупованих територіях.

Повідомляється, що наводяться також додаткові відомості, що вказують на факт існування прямого військового протистояння між збройними силами Російської Федерації і України.

Описуючи події в Іловайську в 2014 році та в Дебальцевому в 2015, прокурор заявляє про «зріст інтенсивності бойових дій, який пояснюється можливим припливом з Російської Федерації військ, транспортних засобів і озброєнь для посилення позицій збройних груп».

Бенсуда повідомляє також про те, що після 20 лютого 2014 року на сході України зафіксовано понад 1200 випадків можливого скоєння злочинів.

Йдеться зокрема про понад 10 тисяч загиблих: 2,5 тисяч цивільних, утримання під вартою та застосування тортур як до бійців, так і до цивільних, сексуальні та гендерні злочини, руйнування цивільних об'єктів та зникнення понад 15 тисяч людей.