Бойовик «ЛНР» отримав 25 років в’язниці за подвійне вбивство в Казахстані

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Окупант в Луганську, фото ілюстративне

В останньому слові бойовик сказав, що «виконав борг честі», коли поїхав на Донбас

Суд Казахстану засудив до 25 років позбавлення волі бойовика «ЛНР» Микиту Стьопіна, який скоїв подвійне вбивство 28 липня 2017 року у місті Теміртау. Його друг Павло Левкутін отримав три роки за недонесення про злочин.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Стьопін перший раз прибув на територію України в лютому 2015 року та до кінця грудня пробув там в складі «Всевеликого війська Донського імені Матвія Платова».

Після цього він повернувся в Теміртау. Навесні 2016 року Стьопін знову поїхав в Україну для участі в збройному конфлікті, де пробув до лютого 2017 року.

Після двох поїздок він повернувся додому в Теміртау, влаштувавшись автослюсарем в гаражний бокс, де пізніше і сталося вбивство двох місцевих жителів, імовірно, через майнову суперечку.

В останньому слові головний фігурант сказав, що «виконав борг честі», коли поїхав на Донбас, аби воювати з тими, хто, як він сказав, «знищував російське населення».

Під час обшуку у нього вдома були виявлені «військовий квиток», посвідчення про присвоєння козацького чину і нагорода «За визволення Донбасу».

До слова, напередодні СБУ затримала одеситку за антиукраїнську пропаганду.