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    СБУ затримала одеситку за антиукраїнську пропаганду

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    СБУ затримала одеситку за антиукраїнську пропаганду

    Триває досудове слідство

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили мешканку Одеси, яка через російські соцмережі розповсюджувала антиукраїнські матеріали.

    Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє «Главком».

    Правоохоронці встановили, що жінка регулярно розміщувала на персональних сторінках матеріали із закликами до  зміни державного кордону і конституційного ладу України та популяризацією терористичних організації «ДНР/ЛНР». Інформацію агітатор отримувала з російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків з тимчасово окупованих територій.

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    СБУ затримала одеситку за антиукраїнську пропаганду
    СБУ затримала одеситку за антиукраїнську пропаганду
    СБУ затримала одеситку за антиукраїнську пропаганду

    Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці співробітники спецслужби вилучили кілька мобільних гаджетів та комп’ютерну техніку із доказами розміщення сепаратистських матеріалів.

    Слідчими Управління СБУ в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України. Затриманій оголошено про підозру в скоєні злочину.

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