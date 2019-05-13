Бойовик «ЛНР», який продався за 15 тис. рублів, отримав вісім років тюрми



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Бойовик з «Народної міліції «ЛНР». Фото з відкритих джерел

Протягом трьох років громадянин Дмитро Яковець брав участь у підрозділах так званої «Народної міліції «ЛНР»

Новоайдарський районний суд Луганської області визнав винним бійця так званої «Народної міліції «ЛНР» Дмитра Яковця за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 110 КК України і призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на вісім років без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 6 травня.

За даними досудового розслідування, мешканець Стаханова (нині Кадіївка) Яковець у січні 2016 року добровільно підписав контракт на проходження військової служби у «4-й окремій мотострілецькій бригаді 2-го Армійського корпусу «Народної міліції «ЛНР». Згідно з умовами контракту, він отримував 15 тис. російських рублів на місяць за проходження військової служби.

Крім цього, під час служби у військовій частині Л-11011 (Луганськ) обвинувачений бойовик пройшов вишкіл з прокладання понтонів, рив інженерні споруди на позиціях підрозділів «ЛНР» поблизу Первомайська Луганської області.

У березні 2018 року Яковця призначили на посаду старшого стрільця у в/ч Л-74347 (Алчевськ). Там він чергував на позиціях «Народної міліції «ЛНР» поблизу населених пунктів Фрунзе, Бахмутка, Сокільники Словяносербського району Луганської області. На вказаних позиціях здійснював збройний опір зі стрілецької зброї військовослужбовцям ЗСУ та підрозділам задіяним в проведенні Операції об’єднаних сил.

9 березня 2019 року злочинна діяльність бойовика «ЛНР» була припинена. Його затримали військовослужбовці Збройних сил України поблизу села Кримське Новоайдарського району Луганської області.

Перед судовим розглядом Дмитро Яковець підписав угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, покарання за ч. 1 ст. 258-3 КК України призначено у вигляді позбавлення волі строком на вісім років без конфіскації майна; ч. 1 ст. 263 КК України - позбавлення волі на чотири роки; ч.2 ст.110 КК України - позбавлення волі на п’ять років без конфіскації майна. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначено остаточне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі без конфіскації майна.

Новоайдарський районний суд затвердив вказану угоду про визнання винуватості і залишив Яковця під вартою до набрання вироком законної сили.