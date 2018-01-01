Бойовики двічі за добу порушили тишу, загинув військовий

Від початку доби, зафіксовано 2 обстріли опорних пунктів сил АТО з боку незаконних збройних формувань

Протягом дня російсько-окупаційні угрупування продовжили обстріли українських позицій. Внаслідок одного з них загинув український військовий. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook. «Загалом, від початку доби, зафіксовано 2 обстріли опорних пунктів сил АТО з боку незаконних збройних формувань. На жаль, у



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Від початку доби, зафіксовано 2 обстріли опорних пунктів сил АТО з боку незаконних збройних формувань

Протягом дня російсько-окупаційні угрупування продовжили обстріли українських позицій. Внаслідок одного з них загинув український військовий.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Загалом, від початку доби, зафіксовано 2 обстріли опорних пунктів сил АТО з боку незаконних збройних формувань. На жаль, у наслідок одного з ворожих обстрілів загинув український воїн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки позиції Збройних сил України були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також були зафіксовані збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї на Приазов’ї поблизу Павлополя.

На Луганському напрямку порушень режиму тиші не було.