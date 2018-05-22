Бойовики гатили по Зайцевому, поранена жінка

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З осколковими пораненнями постраждалу доставили до лікарні міста Бахмута

60-річна мирна мешканка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. Подію кваліфіковано як теракт. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Жительку селища Зайцевого було поранено під час обстрілу з боку бойовиків, вчора, 21 травня, близько 21:00. Жінка знаходилася на власному подвір’ї.

З осколковими пораненнями постраждалу доставили до лікарні міста Бахмута.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

На місце спрямовано слідчо-оперативну групу Бахмутського відділу поліції.

Нагадаємо, під час бойових дій минулої доби двоє наших захисників загинули, та 9 було поранено. Наразі всіх поранених евакуйовано до госпіталю де їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

За даними розвідки, знищено 15 та поранено 13 бойовиків зі складу російсько-терористичних військ.

Поточної доби, 22 травня, втрат немає.

За даними Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню, противник учора ввечері випустив 13 мін по населеному пункту Зайцеве.

Раніше повідомлялося, що бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку (Донецька область), внаслідок чого загинув 36-річний місцевий мешканець.