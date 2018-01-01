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    Бойовики ІДІЛ взяли відповідальність за вибух у Кабулі

    11 людей загинули, ще 25 поранені унаслідок вибуху смертника в Кабулі
    Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух, який стався в Кабулі 4 січня. Бойовики зробили це в традиційний для себе спосіб – через повідомлення лояльної їм інформагенції Amaq, хоча жодних підтверджень не надали. У Міністерстві охорони здоров’я Афганістану заявляють, що 11 людей загинули, ще 25
    • Вчора, 23:43
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    <span>Афганські сили безпеки на місці теракту</span>
    Афганські сили безпеки на місці теракту

    11 людей загинули, ще 25 поранені унаслідок вибуху смертника в Кабулі

    Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух, який стався в Кабулі 4 січня.

    Бойовики зробили це в традиційний для себе спосіб – через повідомлення лояльної їм інформагенції Amaq, хоча жодних підтверджень не надали.

    У Міністерстві охорони здоров’я Афганістану заявляють, що 11 людей загинули, ще 25 поранені унаслідок вибуху смертника в Кабулі.

    Речник поліції Кабула Басір Муджахід заявив, що вибух стався, коли поліцейські проводили операцію проти нелегальних продажів алкоголю й наркотиків, а силовики намагалися підтримувати порядок в натовпі, що зібрався.

    Речник поліції повідомляв, що унаслідок вибуху загинули щонайменше п’ятеро поліцейських, ще 10 були поранені.

    Це не перший вибух у столиці Афганістану за останні дні. 27 грудня в Кабулі стався вибух у шиїтському культурному центрі. Тоді 41 людина загинула, ще 84 отримали поранення. Відповідальність за напад взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава». 

    вибух Афганістан тероризм держава Ісламська держава
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