Бойовики ІДІЛ взяли відповідальність за вибух у Кабулі

11 людей загинули, ще 25 поранені унаслідок вибуху смертника в Кабулі

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух, який стався в Кабулі 4 січня. Бойовики зробили це в традиційний для себе спосіб – через повідомлення лояльної їм інформагенції Amaq, хоча жодних підтверджень не надали. У Міністерстві охорони здоров’я Афганістану заявляють, що 11 людей загинули, ще 25



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Афганські сили безпеки на місці теракту

11 людей загинули, ще 25 поранені унаслідок вибуху смертника в Кабулі

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за вибух, який стався в Кабулі 4 січня.

Бойовики зробили це в традиційний для себе спосіб – через повідомлення лояльної їм інформагенції Amaq, хоча жодних підтверджень не надали.

У Міністерстві охорони здоров’я Афганістану заявляють, що 11 людей загинули, ще 25 поранені унаслідок вибуху смертника в Кабулі.

Речник поліції Кабула Басір Муджахід заявив, що вибух стався, коли поліцейські проводили операцію проти нелегальних продажів алкоголю й наркотиків, а силовики намагалися підтримувати порядок в натовпі, що зібрався.

Речник поліції повідомляв, що унаслідок вибуху загинули щонайменше п’ятеро поліцейських, ще 10 були поранені.

Це не перший вибух у столиці Афганістану за останні дні. 27 грудня в Кабулі стався вибух у шиїтському культурному центрі. Тоді 41 людина загинула, ще 84 отримали поранення. Відповідальність за напад взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».