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    Бойовики минулої ночі обстріляли бійців АТО біля Кам'янки

    Посеред ночі противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
    З початку доби 29 січня бойовики ОРДО здійснили один обстріл позицій ЗСУ, це сталося посеред ночі. Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО. «Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування таки не змогли повністю втриматися від порушень режиму перемир’я. Ворог не відмовився від здійснення вогневих
    • Сьогодні, 19:02
    • Розсилка

    Посеред ночі противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    З початку доби 29 січня бойовики ОРДО здійснили один обстріл позицій ЗСУ, це сталося посеред ночі.

    Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

    «Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування таки не змогли повністю втриматися від порушень режиму перемир’я. Ворог не відмовився від здійснення вогневих провокацій щодо українських захисників. Від початку доби зафіксовано 1 обстріл з боку загарбників», - розповідають військові.

    За їхніми даними, це сталося на донецькому напрямку.

    «Посеред ночі противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам’янка», - йдеться в повідомленні штабу.

    Зазначається, що в результаті ворожих дій жоден український захисник не постраждав.

     

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