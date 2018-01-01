Бойовики минулої ночі обстріляли бійців АТО біля Кам'янки

Посеред ночі противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

З початку доби 29 січня бойовики ОРДО здійснили один обстріл позицій ЗСУ, це сталося посеред ночі. Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО. «Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування таки не змогли повністю втриматися від порушень режиму перемир’я. Ворог не відмовився від здійснення вогневих



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Посеред ночі противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

З початку доби 29 січня бойовики ОРДО здійснили один обстріл позицій ЗСУ, це сталося посеред ночі.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

«Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування таки не змогли повністю втриматися від порушень режиму перемир’я. Ворог не відмовився від здійснення вогневих провокацій щодо українських захисників. Від початку доби зафіксовано 1 обстріл з боку загарбників», - розповідають військові.

За їхніми даними, це сталося на донецькому напрямку.

«Посеред ночі противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам’янка», - йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що в результаті ворожих дій жоден український захисник не постраждав.