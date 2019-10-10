Бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню



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У районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув старший матрос Юрій Волк

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів:

двічі неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

шість разів поблизу Водяного з напрямків Ужівки, Азова та Пікузів – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, снайперської та стрілецької зброї;

неподалік Новоселівки Другої з напрямку Василівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки з напрямку Спартака – з міномета калібру 120 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли:

неподалік Кримського з напрямку Донецького – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного з напрямку Золотого-5 – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил», - заявили в штабі ООС.

На сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook повідомляється, що у районі проведення операції Об’єднаних сил загинув старший матрос Юрій Волк.

Нагадаємо, 9 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

До слова, 9 жовтня на блокпості в місті Кремінна на Луганщині сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хотіли проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.

Поліція затримала двох осіб, один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля.