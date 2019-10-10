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    Окупанти застосовують заборонену зброю: вже зафіксовано вісім обстрілів на Донбасі

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    Окупанти застосовують заборонену зброю: вже зафіксовано вісім обстрілів на Донбасі

    Сім мін 120-го калібру противник з 8-ї ранку за 35 хвилин випустив з боку Спартака по наших оборонцях Авдіївки

    Від початку поточної доби бойовики вісім разів обстріляли українські позиції в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

    «Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 8 разів», - сказав Праута.

    Так, поблизу Кримського, що на Луганському напрямку, близько 8-ї години ранку окупанти влаштували 25-хвилинний обстріл з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Сім обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку.

    По 2 рази ворог обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил в районах Новотроїцького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру, і Водяного – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Сім мін 120-го калібру противник з 8-ї ранку за 35 хвилин випустив з боку Спартака по наших оборонцях Авдіївки.

    Автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосували під час нічного обстрілу позицій наших військ неподалік Пищевика та ранкового – біля населеного пункту Новоселівка Друга.

    «За наявною інформацією, упродовж поточної доби Об’єднані сили втрат не зазнали і продовжують надійно контролювати ситуацію на лінії зіткнення», - повідомив речник Міноборони.

     

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони обстріл військові Операція Об’єднаних сил озброєння
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