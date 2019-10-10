Доба на Донбасі: 24 обстріли, є поранений



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Порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм

9 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, порушуючи Мінські угоди противник навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 12 обстрілів:

двічі поблизу Красногорівки – з міномета калібру 120 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика, Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Миколаївки, Павлополя, Новогнатівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 12 обстрілів:

поблизу Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

п’ять разів в районі Золотого – обстріляв ділянку розведення сил і засобів з міномета калібру 82 мм, а також застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;

поблизу Гладосового – з міномета калібру 82 мм, а також автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета.

За минулу добу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли:

двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.