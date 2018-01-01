На Донбасі бойовики під час навчань знищили два власних танка
- Вчора, 23:46
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Під час практичних занять на полігоні «Приморський» противником було втрачено два танки Т-72
Під час навчань на полігоні «Приморський», бойовики знищили два власних танка Т-72, один з яких згорів дотла, другий перевернувся догори колесами.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook, наводячи дані розвідки.
За інформацією розвідки штабу АТО під час практичних занять на полігоні «Приморський» противником було втрачено два танки Т-72. Внаслідок безвідповідального ставлення та особистої недбалості механіків-водіїв танків одна броньована бойова машина згоріла дощенту, а інша – перевернулася догори дригом.
«Очевидно все більше і більше «солдат удачі» не бажають втрачати своє здоров’я за ідею «русского мира «і тому до лав незаконних збройних формувань вербують, найчастіше, горе-воїнів», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували наявність важкої військової техніки і озброєння незаконних збройних формувань за межами відведення, що порушує Мінські домовленості.