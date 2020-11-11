ОБСЄ закликала Росію розблокувати всі пункти пропуску на Донбасі

Україна виконала свої зобов'язання та 10 листопада відкрила усі наявні КПВВ для руху людей та транспорту

В українській делегації висловили сподівання, що найближчим часом вдасться забезпечити роботу КПВВ в обох напрямках

Представники ОБСЄ під час засідання Тристоронньої контактної групи закликали російську сторону до кінця поточного тижня відкрити КПВВ для руху транспорту та громадян.

Про це повідомила у Facebook українська делегація у ТКГ.

«Україна виконала свої зобов'язання та 10 листопада відкрила усі наявні КПВВ для руху людей та транспорту. Сторонам вдалося досягнути певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ. Ці умови суто технічні. Представники ОСБЄ закликали російську сторону відкрити зі свого боку КПВВ для руху транспорту та людей у найближчий час, до кінця цього тижня. Українська сторона внесла свої пропозиції щодо порядку вирішення технічних питань. Сподіваємося на швидку реакцію російської делегації», – йдеться у повідомленні.

При цьому в українській делегації висловили сподівання, що найближчим часом вдасться забезпечити роботу КПВВ в обох напрямках.

Окрім того представники ОБСЄ підтримали пропозицію української делегації створити на КПВВ «зелені коридори» для маломобільних громадян, які зможуть без перешкод пересуватися поза загальною чергою та безперешкодно отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги.

«Сторони почали опрацьовувати технічну сторону пропозиції. У цілому можна зазначити певне просування у всіх чотирьох напрямках», – зазначають в українській делегації.

Як відомо, 10 листопада Україна зі свого боку відновила роботу всіх семи контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на Донбас.

До слова, Кравчук у ТКГ закликав окупантів провести обмін полоненими до кінця року.

Як відомо, у вівторок, 10 листопада, мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».