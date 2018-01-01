Бойовики на Донбасі застосовують міномети, загинув боєць АТО

Загалом, від початку доби, агресор здійснив 6 прицільних обстрілів наших позицій

Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати вогневі провокації та застосовувати озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії розмежування на відповідні відстані. Про це повідомляє прес-центр АТО. «На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом, від початку доби, агресор здійснив 6 прицільних обстрілів наших позицій

Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати вогневі провокації та застосовувати озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії розмежування на відповідні відстані.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі 120-мм мінометів. На Світлодарській дузі противник активізувався у ранковий час. Впродовж дня, з невеликими перервами, з різних напрямків, окупанти неодноразово обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів та зі 120-ти і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське», - йдеться в повідомленні.