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    Бойовики на Донбасі застосовують міномети, загинув боєць АТО

    Загалом, від початку доби, агресор здійснив 6 прицільних обстрілів наших позицій
    Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати вогневі провокації та застосовувати озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії розмежування на відповідні відстані. Про це повідомляє прес-центр АТО. «На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі
    • Сьогодні, 18:33
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    Загалом, від початку доби, агресор здійснив 6 прицільних обстрілів наших позицій

    Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати вогневі провокації та застосовувати озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії розмежування на відповідні відстані.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі 120-мм мінометів. На Світлодарській дузі противник активізувався у ранковий час. Впродовж дня, з невеликими перервами, з різних напрямків, окупанти неодноразово обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів та зі 120-ти і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське», - йдеться в повідомленні.

    На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82-мм по оборонцях Новотроїцького.

    Загалом, від початку доби, агресор здійснив 6 прицільних обстрілів наших позицій.

    «Внаслідок одного з ворожих мінометних обстрілів, на жаль, загинув 1 військовослужбовець Збройних Сил України. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України», - зазначили в штабі АТО.

     

    АТО бойовики на Донбасі
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