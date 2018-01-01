Бойовики на Донбасі застосовують міномети, загинув боєць АТО
- Сьогодні, 18:33
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Загалом, від початку доби, агресор здійснив 6 прицільних обстрілів наших позицій
Російсько-окупаційні угрупування продовжують здійснювати вогневі провокації та застосовувати озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії розмежування на відповідні відстані.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
«На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі 120-мм мінометів. На Світлодарській дузі противник активізувався у ранковий час. Впродовж дня, з невеликими перервами, з різних напрямків, окупанти неодноразово обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів та зі 120-ти і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське», - йдеться в повідомленні.
Загалом, від початку доби, агресор здійснив 6 прицільних обстрілів наших позицій.
«Внаслідок одного з ворожих мінометних обстрілів, на жаль, загинув 1 військовослужбовець Збройних Сил України. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України», - зазначили в штабі АТО.