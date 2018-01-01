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    Бойовики на Приазов'ї застосували міномети

    П'ятнадцять 120-мм мін розірвалися довкола опорних пунктів поблизу Водяного
    Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати перемир'я на Донбасі та обстрілювати позиції Збройних Сил України з озброєння забороненого Мінськими домовленостями. Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 12 січня. Так на луганському напрямку бойовики вдалися до обстрілів оборонних укріплень сил АТО з
    • Сьогодні, 19:03
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    П'ятнадцять 120-мм мін розірвалися довкола опорних пунктів поблизу Водяного

    Російсько-окупаційні угрупування продовжують порушувати перемир'я на Донбасі та обстрілювати позиції Збройних Сил України з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

    Про це йдеться в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 12 січня.

    Так на луганському напрямку бойовики вдалися до обстрілів оборонних укріплень сил АТО з піхотного озброєння. Декілька разів, впродовж дня, окупанти зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по захисниках Троїцького, а в обідній час незаконні збройні формування прицільно стріляли у бік оборонців Катеринівки.

    На донецькому напрямку противник застосував міномети на Приазов’ї. П'ятнадцять 120-мм мін розірвалися довкола опорних пунктів поблизу Водяного.

    «Загалом, від початку доби, уздовж лінії розмежування сторін зафіксовано 4 обстріли укріплень ЗСУ», – повідомляють у штабі.

    Зазначається, що у двох випадках українські воїни давали ворогу адекватну відповідь.

     

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