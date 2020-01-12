Бойовики обстріли позиції Об'єднаних сил з великокаліберних мінометів
11 січня у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було
У суботу, 11 січня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведення пресцентру операції Об’єднаних сил.
Зі 120-мм міномету противник випустив три міни по наший позиції поруч з Красногорівкою та тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціям українських захисників поблизу з Пісками.
Вчора, 11 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.
З міномету калібру 82-мм противник випустив сім мін по позиції українських захисників поблизу з Новотошківським. За поточну добу втрат з нашого боку немає.