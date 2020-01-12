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    Бойовики обстріли позиції Об'єднаних сил з великокаліберних мінометів

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    У суботу противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм - Бойовики обстріли позиції Об'єднаних сил з великокаліберних мінометів
    У суботу противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм

    11 січня у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було

    У суботу, 11 січня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведення пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Зі 120-мм міномету противник випустив три міни по наший позиції поруч з Красногорівкою та тричі відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціям українських захисників поблизу з Пісками.

    Вчора, 11 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

    З міномету калібру 82-мм противник випустив сім мін по позиції українських захисників поблизу з Новотошківським. За поточну добу втрат з нашого боку немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил озброєння
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