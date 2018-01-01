Бойовики обстріляли позиції Збройних сил з мінометів і гранатометів

Впродовж дня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів

Від початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, ніхто із захисників не постраждав. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 лютого 2018 року. Зазначається, що впродовж дня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів. «На Луганському напрямку противник