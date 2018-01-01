Бойовики обстріляли позиції Збройних сил з мінометів і гранатометів
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Впродовж дня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів
Від початку доби бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, ніхто із захисників не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 16 лютого 2018 року.
Зазначається, що впродовж дня бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів різних калібрів.
«На Луганському напрямку противник неодноразово вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах неподалік Луганського», - йдеться у повідомленні.
Крім того, бойовики обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів оборонців Залізного.
«На Донецькому напрямку загарбники, зі стрілецької зброї включно з кулеметами, порушували перемир’я біля Тарамчука», - розповідають у штабі.
Нагадаємо, в ОБСЄ підтвердили просування Збройних сил до Новоолександрівки.