В ОБСЄ підтвердили просування Збройних сил до Новоолександрівки

31 січня Міноборони України повідомило, що військовослужбовці ЗСУ зайняли Новоолександрівку

Українські підрозділи ЗСУ просунулися вперед на заході Луганської області неподалік Новоолександрівки. Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає «Інтерфакс-Україна». «Наші спостерігачі встановили факти, які чітко вказують на те, що підрозділи Збройних сил України



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31 січня Міноборони України повідомило, що військовослужбовці ЗСУ зайняли Новоолександрівку

Українські підрозділи ЗСУ просунулися вперед на заході Луганської області неподалік Новоолександрівки.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає «Інтерфакс-Україна».

«Наші спостерігачі встановили факти, які чітко вказують на те, що підрозділи Збройних сил України просунулися вперед на заході Луганської області біля села Новоолександрівка», - зазначав Хуг.

Окрім цього, за минулий тиждень спостерігачі ОБСЄ помітили 15 одиниць озброєння, розміщених з порушенням узгоджених ліній відведення: 9 - у підконтрольних Києву і 6 - у окупаційних адміністрацій Росії у Луганській та Донецькій областях.

А у середу члени СММ знову спостерігали використання забороненого озброєння в Луганській області. Тоді ж було зафіксовано понад 3 тис. випадків порушення припинення вогню.

31 січня військове телебачення України повідомило, що українські військові взяли під контроль село Новоолександрівка, що досі перебувало в «сірій зоні».

Згодом у мережі з’явилися фото зі взятого під контроль українських військових села на Луганщині. Однак спостерігачі ОБСЄ не могли офіційно підтвердити цю інформацію через заміновану під'їздну дорогу.