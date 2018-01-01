Бойовики обстріляли сили АТО біля Лебединського з 120-мм мінометів
- Сьогодні, 19:19
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Окупанти обстріляли Приазов’я і Луганський напрямок
Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, використовуючи міномети різних калібрів.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
«На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших позиціях у районі населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку противник грубо порушив Мінські домовленості на Приазов’ї, де бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах сил АТО довкола Лебединського», - йдеться в повідомленні.
Загалом, від початку доби, зафіксовано 2 прицільних обстріли з боку загарбників.
Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.