Бойовики обстріляли сили АТО біля Лебединського з 120-мм мінометів

Окупанти обстріляли Приазов’я і Луганський напрямок

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, використовуючи міномети різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр АТО. «На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших позиціях у районі населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку



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Окупанти обстріляли Приазов’я і Луганський напрямок

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, використовуючи міномети різних калібрів.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших позиціях у районі населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку противник грубо порушив Мінські домовленості на Приазов’ї, де бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах сил АТО довкола Лебединського», - йдеться в повідомленні.

Загалом, від початку доби, зафіксовано 2 прицільних обстріли з боку загарбників.

Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.