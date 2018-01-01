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    Бойовики обстріляли сили АТО біля Лебединського з 120-мм мінометів

    Окупанти обстріляли Приазов’я і Луганський напрямок
    Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, використовуючи міномети різних калібрів. Про це повідомляє прес-центр АТО. «На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших позиціях у районі населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку
    • Сьогодні, 19:19
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    Окупанти обстріляли Приазов’я і Луганський напрямок

    Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші, використовуючи міномети різних калібрів.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по наших позиціях у районі населеного пункту Луганське. На Донецькому напрямку противник грубо порушив Мінські домовленості на Приазов’ї, де бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах сил АТО довкола Лебединського», - йдеться в повідомленні.

    Загалом, від початку доби, зафіксовано 2 прицільних обстріли з боку загарбників.

    Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.

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