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    Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінометів

    • Розсилка
    Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінометів

    В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано

    16 липня збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу Опитного – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • поряд Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • неподалік Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомету, протитанкового ракетного комплексу та великокаліберного кулемету;
    • околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:

    • поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • поряд Новолуганського – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

    За даними розвідки 16 липня втрат окупантів не зафіксовано.

    Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

    • поряд Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
    • неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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