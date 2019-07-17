Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінометів
В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано
16 липня збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Опитного – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- поряд Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомету, протитанкового ракетного комплексу та великокаліберного кулемету;
- околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:
- поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- поряд Новолуганського – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 16 липня втрат окупантів не зафіксовано.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
- поряд Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
- поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
- неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.