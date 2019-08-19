Бойовики обстріляли українські позиції з безпілотника, одного бійця поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дрон вилетів з напрямку Верхньошироківського

Окупанти застосували на Донбасі безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом

Впродовж сьогоднішньої доби бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню.

Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил, з метою нанесення якнайбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25).

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного з напрямку Ужівки та Азова – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Талаківки з напрямку Пікуз – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Павлополя з напрямку Верхньошироківського – застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25) та автоматичний гранатомет, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення.

До слова, 18 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії загинув один військовослужбовець та троє отримали поранення середньої та легкої важкості.

Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.