Бойовики обстрілюють підконтрольні їм населені пункти на Донбасі

З початку лютого бойовики незаконних збройних формувань стали агресивніше поводитися з місцевими мешканцями, - заявили у штабі АТО

Бойовики окупованих територій Донецької та Луганської областей стали агресивніше поводитися з місцевим населенням та збільшили кількість провокаційних обстрілів населених пунктів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «З початку лютого бойовики незаконних збройних формувань стали агресивніше поводитися з місцевими мешканцями та



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З початку лютого бойовики незаконних збройних формувань стали агресивніше поводитися з місцевими мешканцями, - заявили у штабі АТО

Бойовики окупованих територій Донецької та Луганської областей стали агресивніше поводитися з місцевим населенням та збільшили кількість провокаційних обстрілів населених пунктів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«З початку лютого бойовики незаконних збройних формувань стали агресивніше поводитися з місцевими мешканцями та збільшили кількість провокаційних обстрілів населених пунктів, звинувачуючи при цьому сили Антитерористичної операції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цих обстрілів руйнуються як приватні помешкання, так і інфраструктура Донбасу.

«Черговим цинічним актом обмеження прав і свобод громадян України, які перебувають на території тимчасово захоплених окремих районів Донецької та Луганської областей стали заборона виїзду так званих державних службовців та збільшення заборонених зон навколо об’єктів, де переховуються артилерійські системи та інше важке озброєння противника», - додали у прес-центрі.

Також повідомляється, що бойовики активізувались і на лінії зіткнення.

У штабі АТО зазначають, що прикриваючись навчаннями так званих «армійських підрозділів», які наразі активно проводяться на території ОРДЛО в районах населених пунктів Дебальцеве, Алчевськ, Новоазовськ та Бойківського під наглядом російських кураторів, бойовики використали проти українських військових заборонені Мінськими угодами 120-мм та 82-мм міномети.

«Нахабно порушуючи ключові домовленості вищевказаних угод щодо відведення важкого озброєння на визначені відстані, командування російсько-окупаційних військ продовжує нагнітати обстановку по обидва боки лінії зіткнення», - заявили у прес-центрі.

Там додали, що крім постійних провокацій проти сил АТО та представників ОБСЄ, окупанти збільшують кількість воєнних злочинів проти людяності.