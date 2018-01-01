Бойовики отримали наказ гатити зі 122-мм артилерії на Світлодарській дузі, - штаб

Українькі військові в зоні бойових дій на Донбасі залишають за собою право на відповідь

Командування бойовиків віддало наказ про застосування артилерії проти українських військових на Світлодарській дузі у Донецькій області. Про це увечері 13 лютого повідомляє прес-центр штабу АТО. «У районі Світлодарської дуги, ймовірно, з власної ініціативи командування 3 та 7 мотострілецьких бригад противника віддало наказ на



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Українькі військові в зоні бойових дій на Донбасі залишають за собою право на відповідь

Командування бойовиків віддало наказ про застосування артилерії проти українських військових на Світлодарській дузі у Донецькій області.

Про це увечері 13 лютого повідомляє прес-центр штабу АТО.

«У районі Світлодарської дуги, ймовірно, з власної ініціативи командування 3 та 7 мотострілецьких бригад противника віддало наказ на застосування артилерії калібру 122 мм проти сил АТО», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі залишають за собою право на відповідь.

Як повідомлялося,13 лютого у зоні АТО було зафіксовано 4 обстріли українських позицій з боку незаконних збройних формувань.