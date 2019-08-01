Бойовики під приводом навчань розміщують техніку з порушенням лінії відведення



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У нічний час противник приховано переміщує бойові броньовані машини до лінії зіткнення на відстань вогневого ураження позицій підрозділів Об’єднаних сил

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, попри декларативні заяви керівництва російських окупаційних адміністрацій щодо дотримання Мінських домовленостей, противник продовжує порушувати вимоги щодо відведення озброєння від лінії зіткнення. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Полковник Максим Праута під час брифінгу.

На окремих напрямках у районах, заборонених для розміщення важкої техніки та озброєння, під виглядом проведення навчань продовжують перебувати 122-мм самохідні артилерійські установки «Гвоздика», 122-мм гаубиці Д-30 та 122-мм реактивні системи залпового вогню «Град» з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Крім того, у нічний час противник приховано переміщує бойові броньовані машини до лінії зіткнення на відстань вогневого ураження позицій підрозділів Об’єднаних сил.

«Водночас у з’єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ проводяться інтенсивні заходи підготовки корегувальників артилерійського вогню», - додав Праута.

Нагадаємо, Тристороння контактна група констатувала, що в цілому режим тиші, оголошений 21 липня 2019 року, зберігається.

Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку.

Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.