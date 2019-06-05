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    Бойовики у ході навчань пристрелили російського військового, - розвідка Міноборони

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    <span>Бойовики ДНР відпрацьовують на навчаннях десантування з моря на узбережжя</span> - Бойовики у ході навчань пристрелили російського військового, - розвідка Міноборони
    Бойовики ДНР відпрацьовують на навчаннях десантування з моря на узбережжя
    Ілюстративне фото: Цензор.НЕТ

    Окупанти проводять польові заняття в умовах максимально наближених до бойових, що призводить до збільшення кількості небойових втрат серед бойовиків гібридної армії

    В одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

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    «Зокрема, з початку цього тижня численні комісії з штабу Південного ВО ЗС РФ розпочали перевірки заходів бойової підготовки підрозділів російських окупаційних військ безпосередньо у районах проведення занять на полігонах. При цьому, польові заняття проводяться в умовах максимально наближених до бойових, що призводить до збільшення кількості небойових втрат серед особового складу окупаційних військ», - йдеться у повідомленні військової розвідки.

    За даними ГУР, командування ЗС РФ продовжує посилювати контроль підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ до застосування за призначенням.

    Як раніше повідомляла військова розвідка, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

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