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    Бойовики планують провокації біля Докучаївська і Новотроїцького – штаб АТО

    Збройні провокації бойовиків пов’язані із проведенням зустрічі «Нормандської четвірки»
    Бойовики можуть обстріляти населені пункти Докучаївськ і Новотроїцьке. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «За наявною інформацією на території Луганської та Донецької областей ближчими днями можуть відбутися збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ, які можуть здійснювати підрозділи так званої 5-ї окремої
    • Сьогодні, 00:11
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    Збройні провокації бойовиків пов’язані із проведенням зустрічі «Нормандської четвірки»

    Бойовики можуть обстріляти населені пункти Докучаївськ і Новотроїцьке.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «За наявною інформацією на території Луганської та Донецької областей ближчими днями можуть відбутися збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ, які можуть здійснювати підрозділи так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади в районі населених пунктів Докучаївськ та Новотроїцьке», - йдеться у повідомленні.

    У штабі зазначають, що під обстріли можуть потрапити житлові будинки, об’єкти інфраструктури, лінії електропередач, водо- та газопроводи, що розташовані по обидва боки лінії розмежування.

    «Злочини противника проти людяності фіксуватимуться російськими ЗМІ, для створення фейкових фото і відео матеріалів з наступними звинуваченнями та дезінформуванням світової спільноти і представників ОБСЄ щодо недотримання підрозділами сил АТО режиму припинення вогню», - розповідають у штабі АТО.

    У відомстві припускають, що збройні провокації бойовиків пов’язані із проведенням зустрічі «Нормандської четвірки» в межах Мюнхенської конференції.

    Очікується, що на зустрічі обговорюватимуть розміщення миротворчого контингенту ООН на Донбасі.

    Раніше повідомлялося, що бойовики самоназваної «ЛНР» передали українській стороні тіло бійця, який загинув 12 лютого.

    ОБСЄ АТО ЗМІ
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